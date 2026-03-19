(Video) Svet na ivici nekontrolisanog haosa: Strategija "obezglavljivanja" i likvidacija iranskih lidera bude "usnulog džina": Ameriku i Izrael čeka pakleni bumerang

Izrael je dozvolio ubijanje visokih iranskih zvaničnika kao deo strategije 'obezglavljivanja', što otvara pitanja o njenoj efikasnosti Stručnjaci naglašavaju da je iranski režim duboko institucionalizovan i da pojedinačna eliminacija lidera ne menja osnovnu strukturu moći Odluka Izraela da dozvoli svojoj vojsci da ubije bilo kog visokog iranskog zvaničnika sa spiska za odstrel postavila je značajna nova pitanja o takozvanoj strategiji "obezglavljivanja" i njenim