Vučić čestitao Ramazanski bajram: "Želim da praznični dani donesu duhovnu snagu i blagostanje vašim porodicama"

U isto vreme, poručio je, ovaj praznik nadahnjuje na negovanje solidarnosti, praštanja i međusobnog uvažavanja Prvi dan Ramazanskog bajrama ove godine se obeležava u petak, 20. marta Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je danas Ramazanski bajram Rijasetu Islamske zajednice Srbije, glavnom muftiji i predsedniku mešihata Islamske zajednice u Srbiji, kao i svim vernicima islamske veroispovesti. "Svim vernicima islamske veroispovesti u Republici Srbiji upućujem