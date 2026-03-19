Japanski Toyo Tire otvara istraživački centar u Inđiji

Japanski proizvođač automobilskih guma Toyo Tire postavio je u četvrtak u Inđiji kamen temeljac za i zgradnju svog centra za istraživanje i razvoj u koji će biti uloženo 29 miliona evra. "Novi centar za istraživanje i razvoj, u koji će biti uloženo 29 miliona evra, jasna je poruka da Srbija poseduje ljudski potencijal, infrastrukturu i ambiciju neophodnu za najviše nivoe tehnološkog razvoja", kazao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić na ceremoniji u Inđiji. Dodao