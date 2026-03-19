Cene nafte i prirodnog gasa skočile za 24 odsto: Posle napada Irana na postrojenje u Kataru

Cene nafte i prirodnog gasa skočile su danas nakon što je Iran izveo napad na postrojenje za prirodni gas u Kataru, koje može da obezbedi petinu svetskih zaliha gasa, kao i dve rafinerije nafte u Kuvajtu.Cena prirodnog gasa na holandskom TTF čvorištu, referentnom za trgovinu gasom u Evropi, danas je porasla za 24 odsto.

Cena sirove nafte Brent porasla je na blizu 114 dolara po barelu, u odnosu na manje od 73 dolara po barelu uoči rata. 🚨🇰🇼⚡️ Kuwait Oil Refineries Targeted Two drone strikes hit Kuwait’s major oil hubs. Mina al-Ahmadi refinery, pumping 730,000 barrels daily, was struck first, followed by a blaze at Mina Abdullah refinery, producing 454,000 barrels per day. No injuries reported. Source:… pic.twitter.com/MrktmAcRD9 — WAR (@warsurv) March 19, 2026 Napadi su dodatno