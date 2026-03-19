Čučković: Završena mašina za kopanje metroa, u aprilu rad na stanicama na dve lokacije

Menadžer Grada Beograda Miroslav Čučković izjavio je da je mašina koja će kopati beogradski metro završena u Kini i da bi tokom aprila trebalo da počne kopanje stanica za metro na dve lokacije u Beogradu.

Mašinu će, kako je rekao za Radio-televiziju Srbije, 20. aprila prekontrolisati stručni timovi preduzeća „Beogradski voz i metro“, nakon čega bi ona trebalo da bude poslata za Srbiju. Dodao je da će u aprilu početi kopanje stanica za deonicu prve linije metra – jedne kod Pančevačkog mosta, druge u Železniku, kako bi mašina mogla na tim mestima da uđe pod zemlju kada stigne u Beograd. Čučković je kazao da bi u aprilu trebalo da počnu i radovi na tunelu od Bulevara