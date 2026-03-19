Mickoski i Plenković razgovarali u Briselu o regionalnoj i bilateralnoj saradnji

Premijer Severne Makedonje Hristijan Mickoski objavio je da je danas u Briselu sa hrvatskim premijerom Andrejom Plenkovićem razgovarao o izazovima u Evropi, regionalnoj i bilateralnoj saradnji.

Hristijan Mickoski se sa Andrejom Plenkovićem sastao na marginama Kongresa Evropske narodne partije (EPP), u kojoj su članice njihove dve partije – VMRO DPMNE i Hrvatska demokratska zajednica (HDZ). „Tokom posete Briselu, na marginama Kongresa Evropske narodne partije, sastao sam se Andrejem Plenkovićem. Razmenili smo ; mišljenja o aktuelnim izazovima u Evropi, regionalnoj saradnji i evropskoj perspektivi, sa posebnim akcentom na unapređenje bilateralnih odnosa i