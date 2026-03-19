Profesor Glavonjić savetuje: Pelet kupujte na vreme i tokom cele godine da biste uštedeli

Profesor na Šumarskom fakultetu Branko Glavonjić poručio je danas građanima da na vreme počnu sa nabavkom drvnog peleta tokom cele godine i da kupovinu rasporede po mesecima, kako bi se troškovi ravnomernije rasporedili i smanjio udar na kućni budžet.

Glavonjić je gostujući u Jutarnjem programu Radio-televizije Srbije, naglasio da je pelet najbolje kupovati od aprila do jula, jer ga tada ima najviše na tržištu i cene su najniže. Naveo je da je od oktobra prošle godine do sredine januara ove došlo do naglog rasta potražnje za peletom, nakon poskupljenja struje. Ističe, takođe, da je u ovom trenutku pelet pojeftinio za dve do šest hiljada dinara, u zavisnosti od stovarišta i regiona. „Manji broj potrošača je u