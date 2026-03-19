Vlada odredila novčanu pomoć za pritvorenike na Kosovu

Danas pre 1 sat  |  Beta
Vlada Srbije usvojila je danas odluku da isplati jednokratnu novčanu pomoć od 300.000 dinara ljudima koji se nalaze u zatvorima i sudskim pritvorima na Kosovu i Metohiji i protiv kojih se, kako je saopšteno, vode montirani krivični postupci za navodno počinjene ratne zločine 1998. i 1999. godine nad Albancima.

Kako se navodi u saopštenju Kancelarije za Kosovo i Metohiju, odluka je usvojena na inicijativu predsednika Srbije Aleksandra Vučića a odnosi se i na osobe koje su obuhvaćene „drugim montiranim krivičnim postupcima koji su pokrenuti u cilju političkog progona“. „Ovom merom biće obuhvaćena lica koja se prema evidenciji Kancelarije za Kosovo i Metohiju nalaze u zatvorima i sudskim pritvorima Privremenih institucija samouprave u Prištini na dan 17. mart 2026. godine.
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićKosovoVlada SrbijeMetohijaKosovo i MetohijaPriština

Politika, najnovije vesti »

