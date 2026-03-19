Memfis nadigrao Denver, Jokić odličan, nedostajalo dodavanje za tripl-dabl (video)

MEMFIS: Košarkaši Memfisa pobedili su jutros na svom terenu ekipu Denvera rezultatom 125:118, u meču NBA lige.

Reprezentativac Srbije Nikola bio je nadomak novog tripl-dabla sa 29 poena, 14 skokova i devet asistencija. Jokić je za 39 minuta u timu Denvera šutirao 5/8 slobodna bacanja, 9/15 za dva i 2/4 za tri poena. Kris Braun je postigao 26 poena za Denver, Kemeron Džonson je ubacio 20, dok je Džamal Marej zabeležio 19 poena i 12 asistencija. U redovima Memfisa istakao se Taj Džerom sa 21 poenom, devet skokova i devet asistencija. Olivije-Maksens Prosper je postigao 19