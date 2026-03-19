Vlada Srbije produžila zabranu izvoza nafte i naftnih derivata do 2. aprila

Vlada Republike Srbije donela je odluku da produži zabranu izvoza nafte, dizela i benzina svim vrstama transporta do 2. aprila 2026. godine, saopštilo je Ministarstvo rudarstva i energetike.

Ministarka Dubravka Đedović Handanović istakla je da je cilj ove mere zaštita građana i privrede od naglih skokova cena nafte na svetskom tržištu, koji i dalje traju. Kao dodatna mera, iz državnih rezervi biće pušteno 40.000 tona dizela, a ranije je doneta i odluka o smanjenju akcize na gorivo za 20 odsto. –Sve mere, uključujući i prethodne, usmerene su na zaštitu domaćeg tržišta od nestabilnosti cena i eventualnih nestašica nafte i derivata, izazvanih globalnim