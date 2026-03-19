Uhapšen muškarac iz okoline Niša zbog pokušaja ubistva

Zbog toga što je metalnom šipkom komšiji naneo povrede opasne po život, uhapšen je 40-godišnji muškarac iz okoline Niša.

Pripadnici niške policije, po nalogu Višeg javnog tužilaštva uhapsili su 40-godišnjeg B. T. iz okoline ovog grada, zbog sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju. On se sumnjiči da je 12. marta, u dvorištu jedne porodične kuće u okolini Niša, metalnom šipkom zadao više udaraca 61-godišnjem muškarcu. Povređeni muškarac je sa teškim telesnim povredama opasnim po život zbrinut u Univerzitetsko-kliničkom centru u Nišu – navode iz policije. Osumnjičenom je