Košmarna noć za Galatu: Lang ostao bez dela prsta, a Osimen polomio ruku!

Fudbaler Galatasaraja Viktor Osimen slomio je desnu ruku na utakmici Lige šampiona protiv Liverpula, saopštio je danas turski tim.

Galatasaraj je saopštio da je Osimen polomio desnu ruku tokom prvog poluvremena na Enfildu. Ostao je na terenu do poluvremena, ali nije mogao da nastavi posle pauze zbog sumnje na prelom. "Posle utakmice, bolnički pregled, pod nadzorom našeg medicinskog tima, potvrdio je prelom desne podlaktice i stavljen je gips. Odluka o mogućem hirurškom zahvatu biće doneta u naredni danima, posle daljih pregleda", naveo je turski tim. Povreda Osimena nije bila jedina teška