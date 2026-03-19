Lekari sačuvali prst fudbalera nakon jezive povrede u Ligi šampiona! Palac mu praktično visio nakon sudara sa reklamom, evo šta je poručio nakon operacije

Izgleda da su lekari uspeli da sačuvaju prst Noe Langa koji je doživeo tešku povredu na Enfildu.

Nakon jednog duela tokom revanš utakmice fudbaler Galatasaraja je naleteo na reklame, a tom prilikom je ozbiljno povredio prst. Po njegovoj reakciji i reakciji drugih fudbalera bilo je jasno da je situacija teška. Deo palca je praktično visio... Noa Lang je sa terena direktno prebačen u bolnicu gde je operisan. Dan nakon utakmice se oglasio. "Sr**a se događaju! Operacija je prošla dobro! Hvala svima na porukama", napisao je Lang uz fotografiju na kojoj se nalazi u