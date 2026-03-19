Sećanje na Vukašina: Minut tišine i govori u subotu ispred Ekonomske škole

Vukašin Crnčević preminuo je 21. marta 2025 godine kao 16. žrtva pada nadstrešnice novosadske železničke stanice koja se obrušila 1. novembra 2024. godine.

Njegovi drugari iz Ekonomske škole "Svetozar Miletić" pozivaju Novosađane da se zajedno okupe i odaju poštu Vukašinu i svim žrtvama pada nadstrešnice. Okupljanje je ispred zgrade velike Ekonomske škole u Ulici Narodnih heroja 7 u subotu, 21. marta, u 11.52 sata. – Želimo da pokažemo da Vukašin nije zaboravljen. Okupljamo se kako bismo zajedno odali poštu njemu, ali svim ostalim nastradalima – objavili su đaci ove škole na Instagram nalogu Ekonomska se budi i