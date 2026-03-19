Nikola Jokić nikad nije imao ovakvu statistiku u NBA: 24 sata frustracije za Somborca

Srpski košarkaš Nikola Jokić odigrao je vrlo čudnu utakmicu prethodne noći i teško da je ikada u karijeri imao takvu statistiku.

Nažalost po Jokića, Denver je izgubio 125:118 od Memfisa, a srpski košarkaš iako je bio dvocifren u tri statističke kategorije, nije ostvario trip-dabl. O čemu se radi? Jokić je imao dvocifren broj poena, skokova i izgubljenih lopti, što se ne računa u tripl-dablove, dok mu je falila jedna asistencija da ipak dođe do ovog neverovatnog učinka. Na kraju, Jokić je imao 29 poena, 14 skokova, devet asistencija, 10 izgublejnih lopti, jednu ukradenu i tri blokade, za oko