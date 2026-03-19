Država pušta dizel iz rezervi, produžena zabrana izvoza nafte i naftnih derivata

Vlada Srbije donela je danas odluku da produži zabranu izvoza nafte i naftnih derivata za pogon motora do 2. aprila.

Zabrana se odnosi na izvoz dizela , benzina i sirove nafte svim vidovima transporta. Ministarka je navela da je cilj mera koje se donose, kao sto je smanjenje akcize na gorivo u iznosu od 20 odsto, zaštita domaćeg tržista od nestašica derivata nafte i skoka cena, a usled globalnih poremećaja na svetskom tržištu zbog konflikta na Bliskom Istoku i povećanja cene nafte od 40 odsto poslednjih nedelja. Izvor: Tanjug