Devetu godinu zaredom ista zemlja na vrhu liste najsrećnijih na svetu: Kako je rangirana Srbija?

Finska je devetu godinu zaredom rangirana kao zemlja sa najsrećnijim stanovništvom na svetu, prema Svetskom izveštaju o sreći objavljenom u četvrtak.

Nordijske zemlje i dalje dominiraju listom: Island, Danska i Švedska takođe su među prvih pet. Kostarika je jedina zemlja među vodećima koja nije nordijska, a zauzela je četvrto mesto. Norveška, Holandija, Izrael, Luksemburg i Švajcarska nastavljaju niz od šestog do desetog mesta. Nemačka je poboljšala svoju poziciju pa je sada na 17. mestu, za razliku od 22. mesta prošle godine. Time se pozicionirala ispred Austrije, koja je pala dva mesta i sada je na 19. mestu.