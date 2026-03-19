NUNS: Centar za društvenu stabilnost ugrožava bezbednost Verana Matića, zahtevamo hitno reagovanje institucija

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) osudilo je danas pretnje upućene predsedniku Upravnog odbora Asocijacije nezavisnih elektronskih medija (ANEM) Veranu Matiću od strane Centra za društvenu stabilnost i zahteva hitnu reakciju nadležnog tužilaštva.

Kako je NUNS ocenio u saopštenju, objava Centra za društvenu stabilnost na društvenim mrežama, u kojoj je navedeno "Ako neko od vas u narednih mesec ili dva vidi Verana Matića, recite mu da nije jedini (pseudo) novinar koji je puštao bradu i da bude još malo strpljiv, nastavak uskoro stiže", predstavlja krajnje uznemirujuću pretnju, koja se "ne može tumačiti drugačije nego kao otvoreno prizivanje nasilja". "Posebno zabrinjava činjenica da ova poruka očigledno