Produžen pritvor osumnjičenima za ubistvo Danke Ilić

Viši sud u Zaječaru produžio je za još 30 dana pritvor Dejanu Dragijeviću i Srđanu Jankoviću, osumnjičenima da su 26. marta 2024. godine u Banjskom polju kod Bora ubili dvogodišnju devojčicu Danku Ilić.

Pritvor im je produžen za još 30 dana rešenjem od 9. marta, rečeno je za Tanjug u tom sudu. Optužnica protiv Srđana Jankovića, Dejana Dragijevića i njegovog oca Radoslava Dragijevića je predata Višem sudu u Negotinu na potvrđivanje. Iz tog suda je ranije za Tanjug navedeno da su stigla tri odgovora na optužnicu, kao i da sud sada treba da donese odluku o optužnici. Optužnicom, koja je podignuta nakon dopune istrage, Dragijević i Janković su optuženi za krivično