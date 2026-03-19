Trgovci će morati da ažuriraju cenovnik u realnom vremenu: Novina Predloga zakona o zaštiti potrošača

Vlada Srbije utvrdila je danas Predlog zakona o zaštiti potrošača, kojim bi trebalo da budu dodatno unapređena njihova prava, a jedna od novina je to što će trgovci biti u obavezi da pri svakoj promeni cene ažuriraju cenovnik u realnom vremenu.

Kako je saopšteno, to treba učiniti tako da podaci uvek odgovaraju stvarnim, trenutnim cenama u prodavnici i onlajn prodaji, kako bi potrošači bili tačno i pravovremeno informisani. To znači da će trgovinski lanci biti u obavezi da na svojoj internet stranici, kao i na svom nalogu na Nacionalnom portalu otvorenih podataka, objavljuju cenovnik proizvoda na dnevnom nivou. Nova zakonska rešenja odnose se, pored ostalog, i na prodaju robe na onlajn platformi, jer se