Niški studenti najavili protest u subotu – “Još jedno ime na (ne) savesti sistema”

Studenti u blokadi Univerziteta u Nišu najavili su za subotu, 21. mart, skup “Još jedno ime na (ne) savesti sistema”, a povodom godinu dana od smrti šesnaeste žrtve pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu. Okupljanje je zakazako za 16 časova na raskrsnici kod Crvenog pevca, gde je planiran govor i 16 minuta tišine za žrtve tragedije u Novom Sadu.

“Prošlo je skoro sedamnaest meseci od tragedije u Novom Sadu, u kojoj je zbog nemara i sistemske korupcije stradalo šesnaest ljudi. Tog 21.3, šesnaesta žrtva pada nadstrešnice izgubila je život nakon gotovo pet meseci borbe, ali sa težinom koja nas sve obavezuje da ne zaboravimo. Odgovorni i dalje nisu kažnjeni, a istina i pravda i dalje čekaju”, naveli su niški studenti u blokadi. “Ne dozvolimo da se bol pretvori u zaborav. Budimo glas onih kojih više nema i