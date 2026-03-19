Jokić nadomak novog tripl-dabla, ali nedovoljno za pobedu Nagetsa

Košarkaši Denver Nagetsa poraženi su od ekipe Memfis Grizlisa rezultatom 125:118, koja je usporila tim iz Kolorada u svom pohodu na mesta koja će imati prednost domaćeg parketa u plej-ofu.

Reprezentativac Srbije Nikola Jokić bio je nadomak novog tripl-dabla sa 29 poena, 14 skokova i devet asistencija. Najbolji igrač u pobedničkom timu bio je sjajni Taj Džerom, koji je susret završio sa 21 poenom, uz devet skokova i devet asistencija, a pratio ga je Olivije Prosper sa 19 poena, od kojih nekoliko veoma bitnih, koji su odbili nalet Denvera, piše Arena sport.