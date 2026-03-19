Preminuo student koji je pao sa četvrtog sprata studentskog doma u Kotoru

Student Pomorskog fakulteta iz Bileće (19) podlegao je povredama u Kliničkom centru Crne Gore, zadobijenim nakon pada sa četvrtog sprata Studentskog doma "Spasić-Mašera" u Kotoru.

To je potvrđeno portalu RTCG iz policije. Student je sa prozora studentskog doma pao u petak,13. marta. Iz Uprave policije Vijestima je tada nezvanično rečeno da se radi o nesrećnom slučaju. Zbog ozbiljnosti povreda odmah je prevezen u Klinički centar Crne Gore, u Podgorici gde je kasnije preminuo.