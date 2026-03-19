Rumun (43) ukrao nakit iz stana u Vrbasu, predstavio se kao prodavac posuđa

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Vrbasu uhapsili su državljanina Rumunije D. G. (43) zbog sumnje da je 13. marta izvršio tešku krađu, saopštio je MUP Srbije.

Kako je navedeno u saopštenju, sumnja se da je D. G. u Vrbasu ukrao nakit iz stana u koji ga je prethodno pustila sedamdesetogodišnja vlasnica, kojoj se predstavio kao prodavac posuđa. Rumunski državljanin identifikovan je i pronađen u Subotici, a policija je pronašla i ukradeni nakit, koji je vraćen vlasnici. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden osnovnom javnom tužiocu u Vrbasu.