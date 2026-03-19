U banje na besplatnu rehabilitaciju ide 22.079 penzionera

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) saopštio je danas da je 22.079 penzionera ostvarilo pravo na besplatan oporavak u nekoj od 27 banja širom Srbije na osnovu ovogodišnjeg oglasa, uključujući i pratioce za korisnike nege i pomoći drugog lica, odnosno za one kojima je neophodna pratnja tokom rehabilitacije.

Zamenik direktora Fonda PIO Aleksandar Milošević rekao je da nije bio veliki broj korisnika koji su uložili prigovore, jer je ceo postupak transparentan - od prijave, preko bodovanja i preliminarne do konačne rang-liste, pa svi mogu da se uvere u sistem bodovanja na osnovu svoje prijave. Nakon objavljivanja konačnih rang-lista, Fond PIO upućuje obaveštenja korisnicima koji su ostvarili pravo, uključujući i informaciju za koju su banju - od tri sa liste želja,