Vlada utvrdila Predlog zakona o zaštiti potrošača: Trgovci obavezni da pri svakoj promeni cene ažuriraju cenovnik u realnom vremenu

Vlada Srbije utvrdila je na današnjoj sednici Predlog zakona o zaštiti potrošača, kojim se dodatno unapređuju prava potrošača, a jedna od novina jeste da će trgovci biti u obavezi da pri svakoj promeni cene ažuriraju cenovnik u realnom vremenu, saopštila je vlada.

Kako se navodi, podaci će uvek morati da odgovaraju stvarnim, trenutnim cenama u prodavnici i onlajn prodaji, kako bi potrošači bili tačno i pravovremeno informisani. To znači, kako se dodaje, da će trgovinski lanci biti u obavezi da na svojoj internet stranici, kao i na svom nalogu na Nacionalnom portalu otvorenih podataka objavljuju cenovnik proizvoda na dnevnom nivou. Nova zakonska rešenja odnose se, pored ostalog, i na prodaju robe preko onlajn platformi, jer