GRAD PIROT POMAŽE LEČENJE DECE: Za ovu godinu opredeljeno 2,6 miliona dinara

Grad Pirot od 2012. godine sprovodi meru podrške porodicama kroz dodelu novčane pomoći za lečenje dece, namenjene pokrivanju troškova koji nisu obuhvaćeni obaveznim zdravstvenim osiguranjem.

U prethodnih 14 godina obrađeno je gotovo 400 zahteva, a ukupno je izdvojeno više od 30 miliona dinara. Za ovu namenu u budžetu Grada za 2026. godinu opredeljeno je 2,6 miliona dinara. Kako je izjavila Nadica Adamović, šef Odseka za poslove društvene brige o deci i zdravstvenu zaštitu, pravo na pomoć imaju deca do 18 godina, a izuzetno i stariji – do 26. godine, ukoliko su korisnici tuđe nege i pomoći ili porodica živi u teškim materijalnim uslovima. Visina pomoći