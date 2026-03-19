GRAD PIROT POMAŽE LEČENJE DECE: Za ovu godinu opredeljeno 2,6 miliona dinara

Pirotske vesti pre 1 sat
Grad Pirot od 2012. godine sprovodi meru podrške porodicama kroz dodelu novčane pomoći za lečenje dece, namenjene pokrivanju troškova koji nisu obuhvaćeni obaveznim zdravstvenim osiguranjem.

U prethodnih 14 godina obrađeno je gotovo 400 zahteva, a ukupno je izdvojeno više od 30 miliona dinara. Za ovu namenu u budžetu Grada za 2026. godinu opredeljeno je 2,6 miliona dinara. Kako je izjavila Nadica Adamović, šef Odseka za poslove društvene brige o deci i zdravstvenu zaštitu, pravo na pomoć imaju deca do 18 godina, a izuzetno i stariji – do 26. godine, ukoliko su korisnici tuđe nege i pomoći ili porodica živi u teškim materijalnim uslovima. Visina pomoći
