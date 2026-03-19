Dron u zatvor ubacio paket sa noževima, mobilnim i sintetičkom drogom

Ilegalna upotreba dronova sve češća

Zvaničnici zatvora Marsi na severu države Njujork saopštili su danas da je otkriven dron koji je leteo iznad zatvorskog kompleksa i između dve spavaonice ispustio paket sa noževima, mobilnim telefonom, fantomkama i za sada nepoznatom zelenom supstancom. Paket je pronašlo zatvorsko obezbeđenje u subotu oko 1 sat posle ponoći po lokalnom vremenu, prenosi AP. Dva noža sa dve oštrice bila su dugačka 20 centimetara, a u paketu je bilo više od jedne funte (oko 530 grama)