Vučić sazvao hitnu sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost, ovo je razlog

Sednica Saveta Srbije za nacionalnu bezbednost zbog rasta cena energenata na globalnom tržištu biće održana sutra.

Sednicu s početkom u 11.00 sazvao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, a prisustvovaće i svi relevantni članovi vezani za energetski sektor. Nakon sednice očekuje se i obraćanje medijima sa predlogom mera za građane za ublažavanje krize koja je nastala na svetskom tržištu zbog rasta cena energenata, a kao posledica sukoba na Bliskom istoku.