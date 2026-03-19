U Srbiji pojačan nadzor zbog pojave ptičjeg gripa u Crnoj Gori

Ministarstvo poljoprivrede je, povodom pojave ptičjeg gripa u Crnoj Gori, obavestilo javnost da Srbija kontinuirano sprovodi sve propisane mere i da nema takvih slučajeva.

Međutim, kaklo je dodalo ministarstvo, pojačan je epizootiološki nadzor nad živinom i divljim pticama i nadležne veterinarske službe su u stanju povećane pripravnosti. Ministarstvo je ukazalo da se rade kontrole kretanja životinja i proizvoda životinjskog porekla u skladu sa procenom rizika i redovno se prati situacija u zemljama u regionu i razmenjuju informacije sa nadležnim institucijama. Ministarstvo posebno naglašava da na teritoriji Srbije u ovom trenutku