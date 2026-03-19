Vencijanska komisija objaviće mišljenje o "Mrdićevim zakonima" narednih nedelja, a usvajanje je u junu

Venecijanska komisija Saveta Evrope objaviće Mišljenje o "Mrdićevim zakonima" u narednim nedeljama, a njegovo usvajanje predviđeno je na zasedanju 12-13. juna, saopšteno je iz Saveta Evrope.

U saopštenju se podseća da je delegacija Venecijanske komisije 16-17. marta posetila Beograd u okviru priprema hitnog mišljenja o izmenama zakona od 28. januara 2026. kojima se uređuju pravosuđe i javno tužilaštvo, po zahtevu koji je uputila predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić. Delegacija je razgovarala sa predsednicom Narodne skupštine, ministrom pravde, poslanicima, kao i sa predstavnicima Visokog saveta tužilaštva, Visokog saveta sudstva, Vrhovnog javnog