VIDEO: Jokićev dabl-dabl u porazu Denvera od Memfisa

Radio 021 pre 1 sat  |  Beta
VIDEO: Jokićev dabl-dabl u porazu Denvera od Memfisa

Košarkaši Memfisa pobedili su danas ekipu Denvera sa 125:118 i tako prekinuli niz od osam vezanih poraza u NBA ligi.

Memfis je do trijumfa predvodio Taj Džerom sa 21 poenom i po devet skokova i asistencija, Olivije Maksens Prosper je dodao 19, a Dži Dži Džekson 16 poena. Kod Nagetsa najbolji je bio Nikola Jokić sa 29 poena, 14 skokova i devet asistencija, ali je izgubio i deset lopti. Pored srpskog centra, istakli su se i Kristijan Braun sa 26 i Kameron Džonson sa 20 poena. Denver je šesti na tabeli Zapadne konferencije sa 42 pobede i 28 poraza.
Povezane vesti »

Darkova ekipa grabi ka plej-ofu! Reptorsi žestoko ponizili Čikago! (video)

Darkova ekipa grabi ka plej-ofu! Reptorsi žestoko ponizili Čikago! (video)

Kurir pre 47 minuta
(VIDEO) Jokićev nepoželjni „tripl-dabl“, ljutio se na sudije

(VIDEO) Jokićev nepoželjni „tripl-dabl“, ljutio se na sudije

Sport klub pre 17 minuta
Trener Denvera dobio pitanje o Jokićevih 10 izgubljenih lopti: To će se dešavati dok god on...

Trener Denvera dobio pitanje o Jokićevih 10 izgubljenih lopti: To će se dešavati dok god on...

Kurir pre 1 sat
Dabl-dabl Jokića u porazu Denvera od Memfisa

Dabl-dabl Jokića u porazu Denvera od Memfisa

Radio sto plus pre 1 sat
Nikola Jokić nikad nije imao ovakvu statistiku u NBA: 24 sata frustracije za Somborca

Nikola Jokić nikad nije imao ovakvu statistiku u NBA: 24 sata frustracije za Somborca

Mondo pre 1 sat
Veliki kiks Nagetsa, Jokićev "Sombor dabl"

Veliki kiks Nagetsa, Jokićev "Sombor dabl"

RTS pre 1 sat
Poraz upalio alarm u Denveru, trener frustriran: "Nema izgovora"

Poraz upalio alarm u Denveru, trener frustriran: "Nema izgovora"

Nova pre 57 minuta
Jokić nadomak novog tripl-dabla, ali nedovoljno za pobedu Nagetsa

Jokić nadomak novog tripl-dabla, ali nedovoljno za pobedu Nagetsa

Newsmax Balkans pre 7 minuta
Nikola Jokić nadomak tripl-dabla u porazu Denvera od Memfisa

Nikola Jokić nadomak tripl-dabla u porazu Denvera od Memfisa

Danas pre 52 minuta
Savić o Partizanu i Miciću: "Željko nije mogao da veruje, imali bismo veći problem od Parkera"

Savić o Partizanu i Miciću: "Željko nije mogao da veruje, imali bismo veći problem od Parkera"

Sportske.net pre 32 minuta
Minuti iz frustracije ili signal promene? Bogdan konačno na terenu, ali u čudnom trenutku!

Minuti iz frustracije ili signal promene? Bogdan konačno na terenu, ali u čudnom trenutku!

Hot sport pre 17 minuta
Denver stao kada nije smeo: Jokić na korak od tripl-dabla, ali uz negativan rekord

Denver stao kada nije smeo: Jokić na korak od tripl-dabla, ali uz negativan rekord

Vesti online pre 37 minuta