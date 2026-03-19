April u Beogradu – šta će se graditi; Čučković otkriva i kako će izgledati novi pešački most

Metro je realnost u Beogradu ove godine, poručio je gradski menadžer Miroslav Čučković. Najavljuje i da će u aprilu početi kopanje metro stanica, ali i izgradnja tunelske veze od Bulevara despota Stefana do Ekonomskog fakulteta.

Miroslav Čučković najavio je april u Beogradu baš u skladu sa stihovima Zdravka Čolića – da dolaze "lepi i nasmejani dani". “Jedna lepa vest za Beograđane, mašina koja će da kopa metro je završena u Kini. Ona će tokom aprila biti iskontrolisana od strane stručnih timova iz 'Beogradskog metroa i voza', iz našeg stručnog nadzora i izvođača, i oni će tamo boraviti 20. aprila kada se bude definitivno označio završetak i prijem mašine, ona će polako da se pakuje i kreće