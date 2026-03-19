Osimen doživeo prelom desne podlaktice, Lang operisao desni palac

Fudbaler Galatasaraja Viktor Osimen doživeo je prelom desne podlaktice na utakmici protiv Liverpula u revanšu osmine finala Lige šampiona, dok je njegov saigač Noa Lang zadobio posekotinu na desnom palcu.

Osimen je dobio udarac u ruku tokom prvog poluvremena protiv Liverpula, a nakon pregleda utvrđen mu je prelom desne podlaktice i stavljen je gips i narednih dana će biti doneta odluka o mogućoj operaciji. Lang je u drugom poluvremenu utakmice zadobio je ozbiljnu posekotinu na desnom palcu nakon što je udario u ogradu za reklame pored terena i biće operisan u Liverpulu. Fudbaler Napolija na pozajmici u turskom klubu javio se iz bolnice i podelio lepe vesti.