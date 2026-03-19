Kenan Kolašinac na klupi Polimlja Bivši trener fudbalera Novog Pazara Kenan Kolašinac preuzeo je ekipu Polimlja, koja se takmiči u Srpskoj ligi Zapad.

Kolašinac (56) je u klubu iz Prijepolja, čiji je šef struke bio u sezoni 2013/14 u Zoni Drina, nasledio Predraga Ristanovića. Pazarac će kao trener Polimlja debitovati u nedelju (14.30), kada u Prijepolje stiže vodeći Metalac iz Gornjeg Milanovca. “Došao sam se kod starih prijatelja. Probaćemo da se maksimalno mobilišemo i izborimo opstanak. Polimlje kvalitetom ne zaslužuje začelje tabele”, rekao je Kolašinac. On je donedavno obavljao dužnost sportskog direktora u