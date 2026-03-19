Osimen slomio ruku, odluka o operaciji narednih dana

U senci teške povrede Noe Langa u meču Liverpula i Galatasaraja ostala je povreda Viktora Osimena.

Dan kasnije, ispostavilo se da je Osimen zadobio prelom desne ruke. Tek je prošlo desetak minuta od početka meča, utisak je bio da Galatasaraj pokušava da uspori nametnuti tempo i tu i tamo „ukrade“ po malo vremena. Kada je Viktor Osimen nakon jednog duela sa Ibrahimom Konateom pao, igrači Liverpula su bili besni i pokušali su da ga podignu sa terena. Ozbiljniji sukob između Dominika Soboslaja i Viktora Osimena sprečio je Mario Lemina. Osimenu je ukazana pomoć