FSS raspisao izbore na svim nivoima, novi mandat Draganu Džajiću?

Izvršni odbor Fudbalskog saveza Srbije (FSS) doneo je odluku o raspisivanju izbora za izbor organa Saveza za mandatni period 2026 - 2030 godina, saopšteno je danas na zvaničnom sajtu FSS.

U saopštenju se navodi da će izbori u savezima i stručno - strukovnim organizacijama, biti održani u periodu od 21. aprila do 26. juna ove godine. Kako prenosi Mocart sport, sva je prilika da će aktuelni predsednik FSS Dragan Džajić (79) dobiti novi mandat za tu funkciju, iako se u prethodnom periodu spominjalo da bi mogao imati protivkandidata. "Izbori u u organizacijama sudija i trenera opštinskih fudbalskih saveza biće održani od 21. do 27. aprila 2026. godine,