UŽIVO Iran zapretio: Uništićemo celu energetsku industriju u Zalivu, ako se nastave napadi

Nastavljaju se vazdušni napadi širom Bliskog istoka. Izrael gađa mete u Iranu i Libanu. Gađana su i naftna polja u Iranu, dok iranske snage uzvraćaju udarom na ciljeve u Bahreinu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Kataru i Saudijskoj Arabiji.

Nakon što su izraelske snage napale deo velikog gasnog polja Južni Pars u Iranu, Iranski korpus islamske revolucionarne garde saopštio je da će iranske snage uništiti čitavu gasnu i naftnu industriju zemalja Persijskog zaliva u slučaju da energetski sektor Irana ponovo bude meta napada. Oglasio se i američki predsednik Donald Tramp, koji je rekao da SAD nsu znale za o tom konkretnom napadu, ali je i zapretio uništenjem gasnog polja Južni Pars ako Iran napadne