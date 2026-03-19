Putevi Srbije apeluju: Prilagodite brzinu, na pojedinim deonicama mogući odroni i sneg do 5 cm

Putevi Srbije d.o.o. na osnovu Izveštaja Štaba zimske službe, obaveštava javnost da su ovog jutra najopterećeniji putni pravci prvog prioriteta održavanja prohodni i da nema snega.

Na državnim putevima drugog i trećeg prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Užica i Ivanjice. Zbog najavljenih niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima postoji mogućnost pojave mestimične poledice, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima. Zabrane za šlepere i kamione sa prikolicom su na snazi na sledećim putnim