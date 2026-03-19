Vaše malo nekome znači mnogo: Evo gde danas možete dati krv

Dobrovoljni davaoci krvi ovu dragocenu tečnost danas mogu dati na ovim lokacijama: Loznica, Crveni krst 9.30-14.30č Mladenovac, Biblioteka "Despot Stefan Lazarević" 9-15č Obrenovac, Crveni krst 9-14č Smederevska Palanka, Mesna zaјednica "Donji grad" 9-14č Stari grad, Elektrotehnička škola "Nikola Tesla" 10-16č Šabac, Ekonomska škola "Stana Milanović" 9-14č Ko sve može dati krv? Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se