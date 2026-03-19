Vučić za sutra sazvao hitnu sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost, tema energenti

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sazvao je za sutra u 11 časova hitnu sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost zbog cena energenata na globalnom tržištu, potvrđeno je RTS-u.

Sednici će, osim predsednika Vučića, prisustvovati i svi relevantni članovi vezani za energetski sektor. Nakon sednice očekuje se i obraćanje medijima sa predlogom mera za građane za ublažavanje krize koja je nastala na svetskom tržištu zbog rasta cena energenata, a kao posledica sukoba na Bliskom istoku. Predsednik Aleksandar Vučić je rekao novinarima u Inđiji da je situacija veoma komplikovana, složena i teška za građane. Istakao je da nekoliko ključnih faktora