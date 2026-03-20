"Monstruozni" Dončić ubacio 60 poena i srušio Majami! VIDEO

Košarkaši Los Anđeles Lejkersa pobedili su Majami Hit rezultatom 134:126 u noći iza nas.

Los Anđeles Lejkersi došli su do osme uzastopne pobede u NBA ligi i trenutno su na skoru 45-25 i sve to na krilima neverovatnog Luke Dončića. U moru ličnih problema pronašao je način da energiju kanališe na košarkaškom terenu i sigurno je najbolji igrač Lejkersa tokom ovog nestvarnog niza koji ih je doveo do 3. mesta Zapadne konferencije. Dončić je u pobedi nad Majamijem 134:126 učestvovao sa 60 poena, 7 skokova i 3 asistencije! On je prvi igrač posle 10 godina