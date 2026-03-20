Osveta za brata Naeinija; Gore američke i izraelske baze; "Tramp će proći kao Sadam" VIDEO

Iranska Islamska revolucionarna garda (IRGC) saopštila je danas da je pokrenula 67. talas operacije "Istinsko obećanje 4", usmeren na američke vojne baze i izraelsku vojnu infrastrukturu u regionu.

Kako se navodi, operacija je posvećena poginulom portparolu IRGC-a, brigadnom generalu Ali Mohamedu Naeiniju i njegovom bratu, prenela je iranska televizija Press TV. IRGC tvrdi da su pogođene ključne američke pozicije, uključujući bazu Ali el Salem u Kuvajtu, u kojoj se nalaze centri za upravljanje dronovima i vazdušnim prostorom, objekti za održavanje letelica i operativni centar koalicije predvođene SAD. Navodi se i da su gađani sistemi za rano upozoravanje i