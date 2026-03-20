Topićeva uzela srebro, ali mogla i više: "Imala sam u nogama 2,01" VIDEO

Srpska atletičarka Angelina Topić iznela je prve utiske nakon osvajanja srebrne medalje na Svetskom dvoranskom prvenstvu u poljskom gradu Torunju.

Ona je u finalu iz prvog pokušaja preskakala visine od 1,89, 1,93, 1,96 i 1,99 metara, dok je tri puta rušila prečku na visini od 2,01. "Bilo je dosta teško, nisam očekivala da će ova visina biti potrebna za medalju. Ne sećam se da je u mojoj karijeri bilo na ovako visokom nivou. Fokus je bio na tome da preskočim sve u prvom pokušaju u čemu sam uspela", rekla je Angelina Topić. Iza nje je sjajan period. "Ovo je bila sezona iz snova, uspela sam da pređem granicu od