Izborni prekršaji: Transparentnost Srbija podnela 69 prijava Agenciji za korupciju

Beta pre 58 minuta

Transparentnost Srbija (TS) saopštila je danas da je Agenciji za sprečavanje korupcije podnela prijave za 69 prekršaja u vezi sa izborima koji se 29. marta održavaju u 10 gradova, opština i gradskih opština.

Iz te organizacije su naveli da su prekršaje uočili na Fejsbuk stranicama centrale i lokalnih odbora Srpske napredne stranke, nalozima jedinica lokalne samouprave i javnih funkcionera na društvenim mrežama, na sajtovima javnih institucija i u medijima.

"Među najčešćim prekršajima su predstavljanje javnih ulaganja kao partijskih, zloupotreba javnih sredstava – korišćenje prostorija i mehanizacije javnih preduzeća za stranačke promotivne spotove, promocija jedne liste na sajtu opštine, kao i predstavljanje javnog funkcionera koji navodno u tom svojstvu posećuje opštinu, kako podržava listu vladajuće koalicije", saopštila je TS.

Navodi se da je u mestima u kojima se 29. marta održavaju lokalni izbori funkcionerska kampanja "izuzetno intenzivna" ali da se prijave ne odnose na nju "jer propisi trenutno ne zabranjuju da javni funkcioneri sprovode promotivne aktivnosti izmišljenim povodima".

"U periodu od raspisivanja izbora do 19. marta, čak 62,5 odsto aktivnosti ministara van Beograda bile su posete mestima u kojima se 29. marta održavaju izbori", saopštila je Transparentnost Srbija.

Organizacija je pozvala da se reguliše i ograniči šta javni funkcioneri mogu i šta ne smeju da rade u tom svojstvu tokom kampanje.

"Izneli smo konkretne predloge kako da se to uredi izmenama Zakona o sprečavanju korupcije, u skladu sa poslednjim preporukama ODHIR. Sada je samo medijskim propisima uređeno da elektronski mediji ne mogu da izveštavaju o pojedinim aktivnostima pojedinih funkcionera – samo onih koji su kandidati na izborima, što u ovom slučaju predsednik Srbije, premijer i ministri nisu", piše u saopštenju.

(Beta, 20.03.2026)

