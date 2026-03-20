Krkobabić čestitao Ramazanski Bajram vernicima islamske veroispovesti

Beta pre 1 sat

Ministar za brigu o selu Milan Krkobabić uputio je danas, povodom prvog dana Ramazanskog Bajrama čestitku vernicima islamske veroispovesti."Neka svetlost Ramazanskog Bajrama u domove svih vernika islamske veroispovesti donese mir, slogu i međugeneracijsku solidarnost mlađih sa starijima, starijih sa mladima, bogatih sa siromašnima i gradova sa selima. Neka vam danas i narednih dana u vaše domove duhovnu snagu i blagostanje donesu vaši najmiliji", rekao je ministar, saopštio njegov kabinet.

Krkobabić je poručio vernicima koji žive i rade u selima Srbije da, uz poštovanje nacionalnih, verskih i političkih različitosti, složno nastave "misiju preporoda sela, jačanja porodice i očuvanja Srbije".

(Beta, 20.03.2026)

Čestitke povodom Ramazanskog bajrama

Čestitke povodom Ramazanskog bajrama

Počeo Ramazanski bajram – praznik radosti i zajedništva

Počeo Ramazanski bajram – praznik radosti i zajedništva

Danas je počeo Ramazanski bajram

Danas je počeo Ramazanski bajram

Krkobabić čestitao Ramazanski Bajram vernicima islamske veroispovesti

Krkobabić čestitao Ramazanski Bajram vernicima islamske veroispovesti

Krkobabić čestitao Ramazanski Bajram vernicima islamske veroispovesti

Krkobabić čestitao Ramazanski Bajram vernicima islamske veroispovesti

