Krkobabić čestitao Ramazanski Bajram vernicima islamske veroispovesti

Ministar za brigu o selu Milan Krkobabić uputio je danas, povodom prvog dana Ramazanskog Bajrama čestitku vernicima islamske veroispovesti."Neka svetlost Ramazanskog Bajrama u domove svih vernika islamske veroispovesti donese mir, slogu i međugeneracijsku solidarnost mlađih sa starijima, starijih sa mladima, bogatih sa siromašnima i gradova sa selima. Neka vam danas i narednih dana u vaše domove duhovnu snagu i blagostanje donesu vaši najmiliji", rekao je ministar, saopštio njegov kabinet.

Krkobabić je poručio vernicima koji žive i rade u selima Srbije da, uz poštovanje nacionalnih, verskih i političkih različitosti, složno nastave "misiju preporoda sela, jačanja porodice i očuvanja Srbije".

(Beta, 20.03.2026)