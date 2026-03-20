Ministar energetike SAD: Ukidanjem sankcija, iranska nafta može da se isporučuje u Aziju

Ukidanje sankcija na iransku naftu omogućilo bi isporuke Aziji u roku od tri ili četiri dana, izjavio je ministar energetike Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Kris Rajt (Chris Wright).

"Za nekoliko dana, za tri ili četiri dana, ta nafta će početi da stiže u luke", rekao je Rajt u intervjuu američkoj Foks biznis mreži, prenosi agencija Rojters (Reuters).

Rajt je naveo da će nesankcionisana nafta zatim biti rafinirana i plasirana na tržište u narednih mesec i po dana.

"Mislim da će se većina te nafte apsorbovati u narednih 30 do 45 dana", ocenio je on.

Ministar finansija SAD Skot Besent (Scott Bessent) izjavio je juče da bi Vašington uskoro mogao da ukine sankcije na iransku naftu koja je zaglavljena na brodovima tankerima, dok pokušava da obuzda rastuće cene goriva zbog zatvaranja Ormuskog moreuza.

