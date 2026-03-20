Ministar energetike SAD: Ukidanjem sankcija, iranska nafta može da se isporučuje u Aziju

Beta pre 2 sata

Ukidanje sankcija na iransku naftu omogućilo bi isporuke Aziji u roku od tri ili četiri dana, izjavio je ministar energetike Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Kris Rajt (Chris Wright).

"Za nekoliko dana, za tri ili četiri dana, ta nafta će početi da stiže u luke", rekao je Rajt u intervjuu američkoj Foks biznis mreži, prenosi agencija Rojters (Reuters).

Rajt je naveo da će nesankcionisana nafta zatim biti rafinirana i plasirana na tržište u narednih mesec i po dana.

"Mislim da će se većina te nafte apsorbovati u narednih 30 do 45 dana", ocenio je on.

Ministar finansija SAD Skot Besent (Scott Bessent) izjavio je juče da bi Vašington uskoro mogao da ukine sankcije na iransku naftu koja je zaglavljena na brodovima tankerima, dok pokušava da obuzda rastuće cene goriva zbog zatvaranja Ormuskog moreuza.

(Beta, 20.03.2026)

Ministar energetike SAD: Ukidanje sankcija na iransku naftu omogućilo bi isporuke Aziji u roku od nekoliko dana

Ministar energetike SAD: Ukidanje sankcija na iransku naftu omogućilo bi isporuke Aziji u roku od nekoliko dana

Ministar energetike SAD: Ukidanjem sankcija, iranska nafta može da se isporučuje u Aziju

Ministar energetike SAD: Ukidanjem sankcija, iranska nafta može da se isporučuje u Aziju

Ministar energetike SAD: Ukidanjem sankcija, iranska nafta može da se isporučuje u Aziju

Ministar energetike SAD: Ukidanjem sankcija, iranska nafta može da se isporučuje u Aziju

Ministar energetike SAD: Ukidanjem sankcija, iranska nafta može da se isporučuje u Aziju

Ministar energetike SAD: Ukidanjem sankcija, iranska nafta može da se isporučuje u Aziju

Cene nafte ponovo porasle: Tramp umanjio značaj nedavnog skoka, tvrdi da je situacija mogla da bude gora

Cene nafte ponovo porasle: Tramp umanjio značaj nedavnog skoka, tvrdi da je situacija mogla da bude gora

Kris Rajt: Ukidanjem sankcija iranska nafta može da se isporučuje u Aziju

Kris Rajt: Ukidanjem sankcija iranska nafta može da se isporučuje u Aziju

Cena nafte ponovo skočila

Cena nafte ponovo skočila

Koliko studenti i opozicija mogu da se suprotstave SNS kampanji?

Koliko studenti i opozicija mogu da se suprotstave SNS kampanji?

„Naređenja prvo sa lokala, a zatim iz Beograda“: Otkaz uoči lokalnih izbora u Lučanima

„Naređenja prvo sa lokala, a zatim iz Beograda“: Otkaz uoči lokalnih izbora u Lučanima

Harec: Izvoz oružja iz Srbije u Izrael porastao 40 puta u poslednje dve godine

Harec: Izvoz oružja iz Srbije u Izrael porastao 40 puta u poslednje dve godine

"Navike iz prošlosti su čudo" Vučić o skandaloznim izjavama iz Hrvatske: "Samo nastavite da pričate, i da pretite, mi nećemo"…

"Navike iz prošlosti su čudo" Vučić o skandaloznim izjavama iz Hrvatske: "Samo nastavite da pričate, i da pretite, mi nećemo" (video)

Kreni - Promeni: Zaposleni u Centralnom zatvoru i Srednjoj školi "Sveti Sava" u Loznici trpe ucene i pritiske da idu na miting…

Kreni - Promeni: Zaposleni u Centralnom zatvoru i Srednjoj školi "Sveti Sava" u Loznici trpe ucene i pritiske da idu na miting SNS u Arenu

