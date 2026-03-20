Muslimani širom sveta danas obeležavaju prvi dan Ramazanskog bajrama

Širom sveta muslimani danas obeležavaju prvi dan Ramazanskog bajrama, jednog od dva najvažnija praznika kojim se završava jednomesečni ramazanski post.

Prvi dan počinje jutarnjom molitvom koja se naziva Bajram namaz - 45 minuta po izlasku Sunca, prenela je Radio-televizija Srbije.

Ramazanski bajram uvek pada 1. ševala, desetog meseca muslimanskog lunarnog kalendara, traje tri dana i smatra se "praznikom položenog ispita".

Za vreme trajanja Bajrama, vernici se svečano oblače, odlaze u džamije jednim putem, a vraćaju se drugim.

Uz bogatu trpezu, prvi dan Bajrama provodi se u krugu porodice koja se okuplja kod najstarijih članova.

Drugi dan obilaze se groblja, mezarja, a treći dan provodi se u druženju s prijateljima, poznanicima i komšijama.

Praznik se čestita tradicionalnim "Bajram šerif mubarek olsun".