Orban ponovo pretio Ukrajini nakon što je blokirao novi zajam

Premijer Mađarske Viktor Orban je danas izneo mogućnost daljih akcija koje bi njegova vlada mogla da preduzme protiv Ukrajine da bi je primorala na obnavljanje isporuka ruske nafte Mađarskoj i Slovačkoj, koje su obustavljene od januara.Govoreći medijima u Briselu dan pošto je blokirao zajam Evropske unije Ukrajini od 90 milijardi evra, Orban je rekao da on i njegova vlada imaju "mnogo karata u rukama" pored zadržavanja finansijske pomoći koja je Kijevu potrebna za opremanje oružanih snaga i funkcionisanje privrede.

"Imamo i druge alate", rekao je on. "Četrdeset procenata snabdevanja električnom energijom Ukrajine ide kroz Mađarsku, a toga se još nismo dotakli. (EU) stalno želi da uvede nove sankcije (protiv Rusije). To će zahtevati jednoglasnost, a mi je nećemo dati", kazao je Orban.

Tenzije između Mađarske i Ukrajine su se poslednjih nedelja pretvorile u ogorčenu svađu oko pristupa Mađarske ruskoj nafti preko gasovoda koji prelazi kroz Ukrajinu.

Isporuke nafte kroz cevovod "Družba" prekinute su pošto ga je, kako je Ukrajina rekla, oštetio ruski napad dronom. Mađarska vlada je optužila Ukrajinu da je namerno stvorila "naftnu blokadu" da kako bi zaustavila isporuke ruske nafte i obećala je da će blokirati sve mere EU za pomoć Kijevu dok se isporuke ne nastave.

Mađarska i Slovačka, obe predvođene premijerima sa srdačnim odnosima s Kremljem, jedine su u EU koje i dalje uvoze rusku naftu.

U nastojanju da ubede Orbana da ukine blokadu kredita, zvaničnici EU su u utorak rekli da su ponudili Ukrajini tehničku podršku i finansiranje za popravku cevovoda, što je Kijev prihvatio.

Orban je danas takođe pretio da će staviti veto na sledeći sedmogodišnji budžet EU ako bude uključivao finansijsku pomoć Ukrajini, dodavđi: "Imamo mnogo karata u rukama, tako da ne mislim da se isplati započinjati svađu sa Mađarskom".

Lideri EU su danas kritikovali Orbana zbog blokiranja kredita za Ukrajinu, optužujući ga da zadržava ključnu pomoć i potkopava donošenje odluka EU u nastojanju da pobedi na izborima kod kuće.

Dok se Orban 12. aprila suočava sa najtešnjim izborima u svojoj karijeri, on se sve više oslanja na široku antiukrajinsku kampanju koja predsednika Volodimira Zelenskog prikazuje kao egzistencijalnu pretnju Mađarskoj.

On je tvrdio da ukrajinski lider, zajedno sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen, želi da uvuče Mađarsku u rat Ukrajine s Rusijom, koji je sada u petoj godini, i tvrdio je da je njegov reizbor jedina garancija mira i bezbednosti u Mađarskoj, a i u Evropi.

(Beta, 20.03.2026)