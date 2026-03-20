Orban ponovo pretio Ukrajini nakon što je blokirao novi zajam

Beta pre 3 sata

Premijer Mađarske Viktor Orban je danas izneo mogućnost daljih akcija koje bi njegova vlada mogla da preduzme protiv Ukrajine da bi je primorala na obnavljanje isporuka ruske nafte Mađarskoj i Slovačkoj, koje su obustavljene od januara.Govoreći medijima u Briselu dan pošto je blokirao zajam Evropske unije Ukrajini od 90 milijardi evra, Orban je rekao da on i njegova vlada imaju "mnogo karata u rukama" pored zadržavanja finansijske pomoći koja je Kijevu potrebna za opremanje oružanih snaga i funkcionisanje privrede.

"Imamo i druge alate", rekao je on. "Četrdeset procenata snabdevanja električnom energijom Ukrajine ide kroz Mađarsku, a toga se još nismo dotakli. (EU) stalno želi da uvede nove sankcije (protiv Rusije). To će zahtevati jednoglasnost, a mi je nećemo dati", kazao je Orban.

Tenzije između Mađarske i Ukrajine su se poslednjih nedelja pretvorile u ogorčenu svađu oko pristupa Mađarske ruskoj nafti preko gasovoda koji prelazi kroz Ukrajinu.

Isporuke nafte kroz cevovod "Družba" prekinute su pošto ga je, kako je Ukrajina rekla, oštetio ruski napad dronom. Mađarska vlada je optužila Ukrajinu da je namerno stvorila "naftnu blokadu" da kako bi zaustavila isporuke ruske nafte i obećala je da će blokirati sve mere EU za pomoć Kijevu dok se isporuke ne nastave.

Mađarska i Slovačka, obe  predvođene premijerima sa srdačnim odnosima s Kremljem, jedine su u EU koje i dalje uvoze rusku naftu.

U nastojanju da ubede Orbana da ukine blokadu kredita, zvaničnici EU su u utorak rekli da su ponudili Ukrajini tehničku podršku i finansiranje za popravku cevovoda, što je Kijev prihvatio.

Orban je danas takođe pretio da će staviti veto na sledeći sedmogodišnji budžet EU ako bude uključivao finansijsku pomoć Ukrajini, dodavđi: "Imamo mnogo karata u rukama, tako da ne mislim da se isplati započinjati svađu sa Mađarskom".

Lideri EU su danas kritikovali Orbana zbog blokiranja kredita za Ukrajinu, optužujući ga da zadržava ključnu pomoć i potkopava donošenje odluka EU u nastojanju da pobedi na izborima kod kuće.

Dok se Orban 12. aprila suočava sa najtešnjim izborima u svojoj karijeri, on se sve više oslanja na široku antiukrajinsku kampanju koja predsednika Volodimira Zelenskog prikazuje kao egzistencijalnu pretnju Mađarskoj.

On je tvrdio da ukrajinski lider, zajedno sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen, želi da uvuče Mađarsku u rat Ukrajine s Rusijom, koji je sada u petoj godini, i tvrdio je da je njegov reizbor jedina garancija mira i bezbednosti u Mađarskoj, a i u Evropi.

(Beta, 20.03.2026)

Povezane vesti »

Merc o Orbanovoj blokadi zajma za Ukrajinu: „Čin grube nelojalnosti koji dosad nismo doživeli“

Merc o Orbanovoj blokadi zajma za Ukrajinu: „Čin grube nelojalnosti koji dosad nismo doživeli“

NIN pre 4 sati
Tusk: Orban procesnim trikovima zbog mađarskih izbora blokira evropsku pomoć Ukrajini

Tusk: Orban procesnim trikovima zbog mađarskih izbora blokira evropsku pomoć Ukrajini

Insajder pre 5 sati
Neće moći pored mene: Orban blokirao kredit od 90 milijardi evra za Ukrajinu

Neće moći pored mene: Orban blokirao kredit od 90 milijardi evra za Ukrajinu

Vreme pre 6 sati
Merc upozorio da će Orban snositi posledice zbog blokade EU

Merc upozorio da će Orban snositi posledice zbog blokade EU

Nova pre 6 sati
„Nije više pitanje da li je Tramp izgubio kontrolu nad narativom već i kontrolu nad ratom u Iranu“: CNN analizira

„Nije više pitanje da li je Tramp izgubio kontrolu nad narativom već i kontrolu nad ratom u Iranu“: CNN analizira

Danas pre 26 minuta
NATO povukao vojnike iz savetodavne misije u Iraku

NATO povukao vojnike iz savetodavne misije u Iraku

Danas pre 16 minuta
Amerikanci u Pacifiku napali još jedan brod navodno s krijumčarima droge

Amerikanci u Pacifiku napali još jedan brod navodno s krijumčarima droge

Danas pre 1 minut
BLOG UŽIVO: Izraelska vojska tvrdi da je ubijen šef obaveštajne službe jedinice Basidž, Netanjahu pristao da obustavi napade…

BLOG UŽIVO: Izraelska vojska tvrdi da je ubijen šef obaveštajne službe jedinice Basidž, Netanjahu pristao da obustavi napade na iranska gasna polja (FOTO)

Insajder pre 30 minuta
„Orban čovek koji ne popušta, Kalas ne bi da se meša u sukobe, svi su na kraju želeli kući“: Politiko izneo 15 stvari sa…

„Orban čovek koji ne popušta, Kalas ne bi da se meša u sukobe, svi su na kraju želeli kući“: Politiko izneo 15 stvari sa jučerašnjeg samita EU

Danas pre 30 minuta