Danas počinje isplata: Oglasilo se Ministarstvo prosvete: Objavljeno kojoj grupi učenika i studenata leže novac na račune

Ministarstvo prosvete najavilo je početak isplate treće i četvrte rate stipendija za izuzetno nadarene učenike i studente Mesečna rata za izuzetno nadarene učenike iznosi 15.000 dinara Ministarstvo prosvete saopštilo je da isplata treće i četvrte mesečne rate stipendija za izuzetno nadarene učenike i studente počinje danas. Iznos mesečne rate stipendije za izuzetno nadarene učenike je 15.000 dinara, a za izuzetno nadarene studente osnovnih i master studija 24.000